Россия впервые за 13 лет не вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам

Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку стран-лидеров с наибольшими военными расходами, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI, СИПРИ).

Мировые военные расходы в 2018 году составили 1,8 трлн долларов, что на 2,6% выше показателей предыдущего года, передает РИА «Новости».

Согласно исследованию, военные расходы России в 2018 году составили 61,4 млрд долларов. С 2017 года расходы на оборону снизились на 3,5%. Таким образом Россия заняла шестое место в общем рейтинге стран по тратам на оборонные нужды.

В пятерку лидеров вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые приходились 60% мировых военных расходов. При этом самый высокий прирост приходится на Турцию – 24%.

Также высокие темпы роста наблюдаются в отдельных странах Центральной и Восточной Европы.

«Рост военных расходов в Центральной и Восточной Европе во многом связан с растущими представлениями об угрозах со стороны России», – пояснил Питер Веземан, старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI.

Расходы Украины увеличились на 21% – до 4,8 млрд долларов, Польши – на 8,9%, до 11,6 млрд. Расходы Болгарии, Латвии, Литвы и Румынии также выросли на 18–24%.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия никогда не станет первой в раскручивании гонки вооружений и не намерена никому угрожать в связи с планами США выйти из ДРСМД.

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