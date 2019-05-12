Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина. Ранее в Сети появилось видео, где на котором человек, похожий на Резника, предположительно, раскуривает папиросу с марихуаной.

Она сообщила, что Резник почувствовал себя плохо вечером 11 мая, когда супруги были в гостях у его матери. Депутату вызвали скорую помощь. Резник до сих пор чувствует себя «очень плохо», уточнила Казарина, заявив, что проблемы с сердцем начались на почве переживаний, так как за Резником всю неделю якобы следят посторонние люди, сообщает РБК.

По ее словам, ее супруг, «конечно, переживает».

Ранее в Сети появилось новое видео, на котором человек, похожий на депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника, находясь в безлюдном месте, предположительно, раскуривает папиросу с марихуаной.

1 мая уже была опубликована подобная видеозапись.