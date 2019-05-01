Питерского депутата Резника заподозрили в курении марихуаны

Опубликована видеозапись, на которой депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник раскуривает сигарету похожую, по мнению наблюдателей, на папиросу с марихуаной.

Видео опубликовали «Невские новости». Жители, отправившие изданию видеозапись, выразили надежду, что им удастся избавить свой дом «от таких неадекватных наркоманов».

На видео «парламентарий берет скрученную папиросу и слюнявит ее края», он «затягивается через кулак, как это делают при курении наркотических веществ», а после «затяжки» его «пробирает сильный кашель, что нехарактерно для заядлого курильщика при условии, что он курит табак», передает ФАН.

Резник отрицает факт употребления наркотических веществ. Тем не менее, жильцы дома парламентария неоднократно видели его неадекватное поведение, пишут «Невские новости».