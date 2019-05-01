В Сети обратили внимание на регулярно «теряющего сознание» оппозиционера

Пользователи соцсетей обратили внимание на мужчину, который регулярно «теряет сознание» в ходе различных оппозиционных акций в Санкт-Петербурге.

«Интересное «совпадение»: один и тот же человек теряет сознание в ходе разных оппозиционных акций в Санкт-Петербурге и либеральные СМИ сразу же нападают на ОМОН», – говорится в сообщении аккаунта «Актуальная политика» в Twitter.

На приведенных скринах действительно заметен один и тот же человек, предположительно находящийся без сознания в разное время: 1 мая 2019 года и 9 сентября 2018 года. При этом в обоих случаях СМИ, относящиеся к либеральному лагерю, обвиняют представителей ОМОНа в том, что они якобы «накинулись на пенсионера» и не дали ему оказать первую медицинскую помощь.

Интересное "совпадение": один и тот же человек теряет сознание в ходе разных оппозиционных акций в Санкт-Петербурге и либеральные СМИ сразу же нападают на ОМОН pic.twitter.com/nnVvn0hpq3 — Актуальная Политика (@Current_policy) 1 мая 2019 г.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД , замыкавшие первомайское шествие оппозиционеры, которым было согласовано проведение мероприятия, превратили праздничную акцию в политическую. Активисты не отреагировали на призывы сотрудников полиции отказаться от незаконных лозунгов, а после задержания нескольких человек они решили устроить акцию протеста и остановили движение.

Отмечается, что сотрудникам полиции даже пришлось задержать депутата заксобрания Максима Резника, также участвовавшего в провокациях, однако позднее его отпустили.

Сообщается также, что в первомайском шествии приняли участие порядка 100 тыс. человек, сообщила пресс-служба Смольного. По окончании акции на Дворцовой площади прошли митинг и концерт с участием героя телепроекта «Хочу к Меладзе» Александра Рипчанского.

По мнению экспертов, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов полностью перехватил позитивную повестку дня, из-за чего петербуржской оппозиции ничего не остается, как прибегнуть к банальным провокациям в отношении полиции и местных властей.