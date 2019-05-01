Эксперт: Активность Беглова оставила оппозицию без позитивной повестки дня

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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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Российский паспорт вызвал в Донецке ажиотаж

Жители ЛНР первыми направили в Россию пакеты своих заявок на получение нового паспортаФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В Донбассе начался процесс приема заявлений на выдачу российских паспортов. Работу эту сопровождают организационные сложности и слухи, и даже имеются признаки действий мошенников, пытающихся заработать на ажиотаже. Какое количество жителей непризнанных республик желает получить паспорт и что в этой истории остается для них еще неясным? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»

Андрей Рева, по крайней мере, честен: он искренне ненавидит жителей ДонбассаФото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press
Надежды жителей Украины на изменение политической линии страны после избрания нового президента, похоже, несбыточны. По крайней мере, только такой вывод можно сделать после скандала с одним из украинских министров. Он назвал жителей Донбасса «мразями» – и реакция киевских властей оказалась весьма показательной. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Почему Прилепин защищает Сталина

Дмитрий Ольшанский, публицист
Во многих людях живет стремление к примитивным иерархиям. Хочется в уютную казарму, где все предсказуемо, где все хоть и очень брутально, но без всякого снобизма: прапор, портянки, копать канаву от забора и до обеда. Подробности...
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Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские эксперты предлагают замириться с Москвой и натравить ее на Пекин. Только вот не могут внятно объяснить, зачем это надо самой России. Как ни крути, ссориться с соседом нам точно не нужно. Особенно ради дружбы с США. Подробности...
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ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Сергей Мардан, публицист
Сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Но только про секс с Ивлеевой все равно лучше смотрят, и Дудь это знает лучше прочих. А пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. Подробности...
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            Эксперт: Активность Беглова оставила оппозицию без позитивной повестки дня

            1 мая 2019, 16:04

            Текст: Алексей Нечаев

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            «В ситуации, когда позитивная повестка дня осталась полностью за Бегловым, оппозиции ничего не остается, как прибегнуть к банальным провокациям в отношении полиции и местных властей», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя использование оппозиционерами праздника Первомая для провокации силовиков.

            «Вообще, чтобы понять логику назначения Беглова на его должность – нужно зайти издалека. Наша власть сейчас сделала красивой и комфортной для жизни Москву, введя ее по всем ключевым показателям в топ-10 мировых мегаполисов. Теперь в топ-10 или топ-15 нужно ввести Петербург, чтобы он мог конкурировать с ведущими городами мира», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.  

            «При этом у города на Неве есть своя специфика: нужно сохранить дух города и ни в коем случае не копировать Москву. Для этого туда и направлен Беглов. Он проверенный менеджер, хозяйственник, который, извините, пашет по 18 часов в сутки, и который может заниматься серьезными инфраструктурными проектами», – пояснил Матвейчев.

            «Проактивность Беглова объясняется именно той гигантской задачей, которая перед ним поставлена. Конечно, в такой ситуации оппозиция вообще осталась без позитивной повестки, потому что ту деятельность, которую развернул Беглов, ни один оппозиционер развернуть не в состоянии даже в плане собственного пиара», – считает политолог.  

            «И в ситуации, когда позитивная повестка дня осталась полностью за Бегловым, оппозиции ничего не остается, как прибегнуть к банальным провокациям в отношении полиции и местных властей. Сейчас они использовали для своего пиара провокацию на 1 Мая. Надеюсь, 9 Мая они использовать не станут», – добавил Матвейчев.

            «И надо помнить, что при Полтавченко подобные митинги оппозиции вообще никто не согласовывал. Сейчас же Беглов дал им возможность собраться на митинг – но они воспользовались этим деструктивно. Так что идти у этих товарищей на поводу совершенно бессмысленно», – резюмировал Матвейчев.

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, замыкавшие первомайское шествие оппозиционеры, которым было согласовано проведение мероприятия, превратили праздничную акцию в политическую. Активисты не отреагировали на призывы сотрудников полиции отказаться от незаконных лозунгов, а после задержания нескольких человек они решили устроить акцию протеста и остановили движение.

            Отмечается, что сотрудникам полиции даже пришлось задержать депутата заксобрания Максима Резника, также участвовавшего в провокациях, однако позднее его отпустили.

            Сообщается также, что в первомайском шествии приняли участие порядка 100 тыс. человек, сообщила пресс-служба Смольного. По окончании акции на Дворцовой площади прошли митинг и концерт с участием героя телепроекта «Хочу к Меладзе» Александра Рипчанского.


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