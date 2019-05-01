Эксперт: Активность Беглова оставила оппозицию без позитивной повестки дня

«В ситуации, когда позитивная повестка дня осталась полностью за Бегловым, оппозиции ничего не остается, как прибегнуть к банальным провокациям в отношении полиции и местных властей», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя использование оппозиционерами праздника Первомая для провокации силовиков.

«Вообще, чтобы понять логику назначения Беглова на его должность – нужно зайти издалека. Наша власть сейчас сделала красивой и комфортной для жизни Москву, введя ее по всем ключевым показателям в топ-10 мировых мегаполисов. Теперь в топ-10 или топ-15 нужно ввести Петербург, чтобы он мог конкурировать с ведущими городами мира», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«При этом у города на Неве есть своя специфика: нужно сохранить дух города и ни в коем случае не копировать Москву. Для этого туда и направлен Беглов. Он проверенный менеджер, хозяйственник, который, извините, пашет по 18 часов в сутки, и который может заниматься серьезными инфраструктурными проектами», – пояснил Матвейчев.

«Проактивность Беглова объясняется именно той гигантской задачей, которая перед ним поставлена. Конечно, в такой ситуации оппозиция вообще осталась без позитивной повестки, потому что ту деятельность, которую развернул Беглов, ни один оппозиционер развернуть не в состоянии даже в плане собственного пиара», – считает политолог.

«И в ситуации, когда позитивная повестка дня осталась полностью за Бегловым, оппозиции ничего не остается, как прибегнуть к банальным провокациям в отношении полиции и местных властей. Сейчас они использовали для своего пиара провокацию на 1 Мая. Надеюсь, 9 Мая они использовать не станут», – добавил Матвейчев.

«И надо помнить, что при Полтавченко подобные митинги оппозиции вообще никто не согласовывал. Сейчас же Беглов дал им возможность собраться на митинг – но они воспользовались этим деструктивно. Так что идти у этих товарищей на поводу совершенно бессмысленно», – резюмировал Матвейчев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, замыкавшие первомайское шествие оппозиционеры, которым было согласовано проведение мероприятия, превратили праздничную акцию в политическую. Активисты не отреагировали на призывы сотрудников полиции отказаться от незаконных лозунгов, а после задержания нескольких человек они решили устроить акцию протеста и остановили движение.

Отмечается, что сотрудникам полиции даже пришлось задержать депутата заксобрания Максима Резника, также участвовавшего в провокациях, однако позднее его отпустили.

Сообщается также, что в первомайском шествии приняли участие порядка 100 тыс. человек, сообщила пресс-служба Смольного. По окончании акции на Дворцовой площади прошли митинг и концерт с участием героя телепроекта «Хочу к Меладзе» Александра Рипчанского.