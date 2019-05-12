Российский школьник стал абсолютным победителем азиатской физической олимпиады

Ученик московской школы Григорий Бобков стал абсолютным победителем на XX Азиатской физической олимпиаде (APhO), проходившей в австралийском городе Аделаида с 5 по 12 мая; в общей сложности российская сборная завоевала две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Россию на соревновании представляла команда из восьми призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. «Абсолютным победителем олимпиады стал школьник из Москвы Григорий Бобков», – передает ТАСС сообщение Минпросвещения.

Бобков, который учится в 11 классе, завоевал абсолютное первое место с результатом 33,4 балла из 50 возможных. Кроме него, золотую медаль получил москвич Алексей Шишкин. Серебряных медалей удостоились Владимир Малиновский и Андрей Парфенов из Москвы, Владислав Поляков из Санкт-Петербурга и Елисей Судаков из Вологды, а бронзовая медаль – у Ирины Ляликовой из Московской области.

Министр просвещения Ольга Васильева отметила, что ученики в очередной раз продемонстрировали высокий уровень подготовки российской школы, дав «великолепный старт сезону международных олимпиад».

По результатам олимпиады будет сформирована сборная России на Международную физическую олимпиаду, которая пройдет в Израиле с 7 по 15 июля.

В конце прошлого года школьник из Екатеринбурга Даниил Новик получил золотую медаль на Международной выставке юных изобретателей в Дели за изобретение нейронной перчатки для реабилитации людей после инсульта.