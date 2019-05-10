Один морпех погиб и шестеро пострадали на базе в США

На базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии погиб морской пехотинец, еще шестеро пострадали, сообщает военное командование.

Во время занятий по боевой подготовке перевернулся бронированный автомобиль, который перевозил солдат разведывательного батальона, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC7.

Пострадавшие госпитализированы. Угрозы для их жизни нет.

Это уже второй инцидент с опрокидыванием автомобиля на базе Кэмп-Пендлтон за несколько месяцев, передает ТАСС со ссылкой на Los Angeles Times.