«Правый сектор» открестился от пойманного в России Пирожка

Украинец Игорь Пирожок, задержанный в России, был членом запрещенного в России «Правого сектора*» в 2014 года, но спустя несколько месяцев был якобы изгнан из организации, заявил пресс-секретарь нацбатальона Артем Скоропадский.

«Естественно, мы не успевали проверять всех людей, и мы его к себе взяли. Позже, когда он начал заниматься каким-то агентурными делами, пытался вести переговоры с бандитами, мы узнали, кто это такой, и мы его выгнали. Он пробыл у нас несколько месяцев. Да, это была наша ошибка, и мы готовы признавать свои ошибки. С конца 2014 года он не имеет к нам никакого отношения», – передает его слова «Обозреватель».

Он добавил, что проверка показала, что Пирожок промышлял бандитизмом и был приверженцем нацисткой идеологии, против которой якобы выступают члены запрещенного в России «Правого сектора*».

«Мы поняли, что он пытается использовать популярный бренд для своих личных интересов. А вообще мы много людей выгоняли и чистили свои ряды от подобных», – заявил Скоропадский.

Он заявил, что Россия якобы приписала Пирожку ведение партизанской войны для того, чтобы очернить националистические силы Украины.

Ранее во вторник сообщалось, что московские правоохранители задержали члена запрещенного в России «Правого сектора» по фамилии Пирожок, который занимался агитацией и вербовкой.