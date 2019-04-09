Вербовщик «Правого сектора» Пирожок задержан в Подмосковье

Московские правоохранители задержали члена запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор* по фамилии Пирожок, он был был направлен в страну для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.

По данным спецслужбы, Пирожок возглавлял отряд «Правого сектора*», занимавшийся «партизанской войной против России», передает РИА «Новости».

«На территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н., активный участник «Правого сектора». ... В 2014 году задержанный на территории Украины вступил в состав «Правого сектора» под псевдонимом Чирка Роман, где... создал отряд «Хорти» («Борзые»), предназначенный для ведения партизанской войны против РФ», – говорится в релизе.

В январе прошлого года Пирожок приехал в Подмосковье, где проживал по различным конспиративным адресам и «проводил мероприятия в интересах «Правого сектора», распространяя ее идеологические и агитационно-пропагандистские материалы».

В ходе обысков у него изъяли литературу, символику и снаряжение «Правого сектора» и «другие материальные доказательства причастности к деятельности этой организации». Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации», подозреваемый заключен под стражу.