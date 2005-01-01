Познер стал опасаться искусственного интеллекта

Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что стал опасаться искусственного интеллекта, который могут использовать не для людей, а против людей.

«После разговора с (основателем и президентом группы компаний Cognitive Technologies Ольгой) Усковой я просто в еще большей степени стал опасаться искусственного интеллекта – не как такового, а как он будет использован. В конце концов атомная энергия сама по себе – это не хорошо и не плохо. Но как используется это? Вот это вот вопрос», – приводятся слова Познера на его сайте.

Он отметил, что боится использования искусственного интеллекта против людей, а не для людей и не за людей.

«Я почти убежден, что так оно и будет. Хотя сделать что-то довольно сложно», – заметил Познер.

Он признался, что ничего не понимает в цифровой экономике, однако считает, что это «неизбежная штука».

«Это во всем мире туда идет. Я вообще не знаю, куда приведет это все. И этого никто не знает. Но вот идет такое развитие. Куда-то нас приведет, и хорошо ли это будет, я просто не знаю», – сказал журналист.

В марте Россия была названа лидером по внедрению искусственного интеллекта в экономику. Между тем газета ВЗГЛЯД писала, что гонку за ИИ Россия все-таки проигрывает.