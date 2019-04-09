Посол США в Грузии призвал посетить музей советской оккупации

Исполняющий обязанности посла США в Грузии Рос Уилсон призвал к посещению музея советской оккупации в Тбилиси, чтобы «лучше понимать, что представляет из себя Грузия и почему для нее важны американские ценности», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он сам посетил экспозицию во вторник, когда Грузия отмечает День национального единства – 30 лет назад на проспекте Руставели был подавлен митинг сторонников независимости, в результате чего погибли 16 человек.

«Для меня большая честь посетить сегодня этот музей. Я хорошо помню события апреля 1989 года, я тогда работал в посольстве США в Москве», – расказал американский дипломат.

По словам Роса Уилсона, в музее представлены материалы, которые отражают волю грузинского народа к независимости.

«Люди прошли невероятные испытания и сложили головы за страну, – сказал он. – И сегодня Россия продолжает в различных формах устраивать сложности – это «оккупация» Абхазии и Южной Осетии, давление на правительство (Грузии) и ее политическую систему, распространение дезинформации и так далее».

По словам исполняющего обязанности посла, Америка твердо поддерживает Грузию в ее стремлении сохранить независимость, свободу и демократию.

С периода правления экс-президента Михаила Саакашвили в национальном музее Грузии на центральном проспекте Руставели работает экспозиция «советской оккупации», где представлены архивные материалы о Грузии 1921–1991 годов.