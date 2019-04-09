В мэрии Сочи началась выемка документов

Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы в администрации Сочи.

«(Была) выемка. Что искали – не знаем, на третьем этаже ходили», – сказали в мэрии ТАСС.

В пресс-службе регионального следственного управления СК сообщили, что не имеют отношения к этим мероприятия. Другие правоохранительные органы ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, в прошлом году в администрации Сочи произошел ряд кадровых изменений после арестов чиновников. Так, в октябре 2018 года в Сочи был арестован вице-мэр Иван Бомбергер, его подозревали в превышении должностных полномочий. Он стал уже пятым, кого обвинили в участии в коррупционных схемах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связана масштабная чистка городской власти в Сочи.

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