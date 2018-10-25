Суд арестовал вице-мэра Сочи

Вице-мэр Сочи Иван Бомбергер, подозреваемый в превышении должностных полномочий, в четверг был арестован.

«Сегодня по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается на сайте СК.

Следователи продолжают проводить необходимые действия, направленные на фиксацию доказательств совершенного преступления и на проверку законности других решений, принятых Бомбергером.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела в отношении замглавы администрации Сочи Ивана Бомбергера в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В отношении вице-мэра Сочи было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, Бомбергер выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в границах охранной зоны линии электропередач.