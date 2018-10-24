Бастрыкин передал дело вице-мэра Сочи в ГСУ по Северному Кавказу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела в отношении замглавы администрации Сочи Ивана Бомбергера в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Дело было передано для «наиболее полного, всестороннего и объективного расследования», говорится на сайте ведомства.

Бастрыкин поручил разработать план расследования и провести весь комплекс следственных действий для фиксации доказательств по текущему делу и проверки законности других решений Бомбергера.

Напомним, ранее в отношении вице-мэра Сочи было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, Бомбергер выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в границах охранной зоны линии электропередач.

Кроме замглавы администрации, в Сочи также были задержаны ряд других чиновников, в отношении которых также возбуждены уголовные дела.