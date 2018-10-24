Масштабные обыски в рамках дел о коррупции прошли у чиновников Сочи

В Сочи прошли масштабные обыски по нескольким делам о коррупции, следователи пришли, в том числе, к вице-мэру города Ивану Бомбергере.

«Сотрудники Следственного комитета России проводят масштабные следственные действия в Сочи в рамках уголовных дел, возбужденных по коррупционным преступлениям», – сообщается в релизе СК России, передает РИА «Новости».

Следственный комитет возбудил дело в отношении Бомбергера. По версии следствия, он выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны ЛЭП, сообщается на сайте ведомства.

Видео задержания Бомбергера опубликовано на официальном канале Следственного комитета на Youtube.

«Объявляю вам, что вы задерживаетесь ...по подозрению в совершении преступления по части первой статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации о превышении должностных полномочий», – сказал сотрудник СК чиновнику.

Также дело возбуждено в отношении экс-заместителя главы администрации Сочи Мугдина Чермита, который, по данным следствия, необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 18-этажного дома, подлежащего сносу.

Малов стал фигурантом дела о халатности. По информации следствия, в 2016 году чиновник не проверил соответствие требованиям технических регламентов жилого дома, хотя объект не был оборудован системой противопожарной защиты.

Также, по версии следствия, директор сочинского МУП «Водоканал» Сергей Винарский необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к водоснабжению на безвозмездной основе.

Обыски проходили на рабочих местах всех фигурантов и по месту их жительства.

Ранее был задержан вице-мэр Сочи Сергей Юрин и несколько других чиновников. Сейчас их отправили в Москву.