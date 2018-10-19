Первого вице-мэра Сочи обвинили в получении взяток

Следственный комитет (СК) предъявил обвинение первому вице-мэру Сочи Сергею Юрину по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере и попросил Басманный суд об аресте, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Царева сообщила, что «в Басманный суд поступили ходатайства следствия об избрании обвиняемым во взяточничестве по двум эпизодам, в том числе Юрину, меры пресечения в виде заключения под стражу», передает ТАСС.

Она добавила, что по делу проходят бывший замглавы Сочи и заместитель директора АНО «Росгонки» Анатолий Рыков.

Кроме них есть еще пять фигурантов: гендиректор ООО «Легиз-Имапериум» Андрей Левентчук, замдиректора департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Александр Иванов, учредитель мануфактуры Юг Игорь Строганов (ему вменяется дача взятки) и адвокаты Алексей Литвинов и Николай Гребенюк.