Сочи переживает масштабную чистку городской власти

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25 октября, четверг  |  Последнее обновление — 00:08  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Михаил Федотов: Права человека касаются не только Бута, Ярошенко и Бутиной

Глава СПЧ Михаил Федотов намерен бороться за права американских граждан в России и российских в США, даже несмотря на грубый отказ заокеанских правозащитников от сотрудничестваФото: Владимир Гердо/ТАСС
«Проблем очень много. С ними сталкиваются граждане России в Америке, а американские граждане – в России. Просто об их проблемах не пишет пресса, это не резонансные дела, они касаются рядовых граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов после того, как американские коллеги отвергли предложение СПЧ о сотрудничестве. Подробности...
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Как в армии России появились «вежливые люди»

На фото – бойцы советского спецназа в Афганистане. В их руках – впервые захваченные американские ПЗРК «Стингер»Фото: из личного архива автора
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня? Подробности...
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Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

«Караван мигрантов» грозит Трампу большими проблемамиФото: Ueslei Marcelino/Reuters
Придуманные в США майданные технологии, предназначенные для организации переворотов за рубежом, теперь испытываются в самих Соединенных Штатах – против их действующего руководства. В качестве «онижедетей» планируется использовать многотысячный «караван мигрантов», движущийся к южной границе страны. Есть сведения, что за этой попыткой удара по Трампу стоит не кто иной, как Джордж Сорос. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Русские – это не прилагательное

Егор Холмогоров, Публицист
«Русские называют себя именем прилагательным... поскольку предстают не столько как нация, сколько как некое скрепляющее начало», – писал евразиец Кожинов. Это ложь. Русские – одна из старейших наций Европы. Подробности...
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Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Нам предлагают уравнять права ребенка и животного без оглядки на этику выживания, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом уравняет в правах каннибализм. Подробности...
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В божественной иерархии интеллигенция всегда в ангельском чине

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Интеллигенция ровно такая же стая, как и любые другие. Выписаться из интеллигенции значит перестать беспокоиться о морали и нравственности другого – и начать заботиться о себе. Подробности...
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    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

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      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

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        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Сочи переживает масштабную чистку городской власти

          Следствие считает: вице-мэр Сочи Иван Бомбергер погорел на махинациях со строительством   24 октября 2018, 22:40
          Фото: twitter.com/sledcom_rf
          Текст: Олег Москвин,
          Екатерина Солопова

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          Масштабная чистка Сочи от коррупции дошла до верхов. В среду был задержан вице-мэр курортной столицы Иван Бомбергер. Это уже пятый замглавы города, обвиненный в участии в коррупционных схемах. Одни видят в этом событии свидетельство наведения порядка в строительном комплексе, другие – борьбу за власть в одном отдельно взятом регионе. Какая версия более правдоподобна?

          В среду работники Следственного комитета провели обыски и выемку документов в домах и кабинетах вице-мэра Ивана Бомбергера, руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова и директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского. Все трое были задержаны, а видео обысков попало на федеральные каналы.

          Ровно неделю назад силовики задержали другого первого вице-мэра города Сергея Юрина и бывшего первого замглавы городской администрации Анатолия Рыкова. В пятницу Юрину было уже предъявлено обвинение. Как сообщили источники РБК, Юрина и Рыкова подозревают в получении взяток в особо крупном размере – в двух эпизодах фигурируют суммы в 50 млн и 100 млн рублей.

          Тогда же под стражу попали и несколько чиновников рангом пониже. Один из них, например, замдиректора департамента экономики и стратегического развития городской администрации Сочи Александр Иванов.

          А в апреле задержали еще одного сочинского первого вице-мэра Мугдина Чермита, вице-мэра Юрия Паламарчука и руководителя департамента имущественных отношений Владимира Пермякова. И во всех случаях речь так или иначе идет о делах, связанных с разрешениями, касающимися объектов недвижимости или коммунального хозяйства.

          Это верно и в случае Бомбергера. Как сообщает пресс-служба СК, Бомбергер подозревается в превышении должностных полномочий. Это превышение, по версии следствия, заключается в том, что вице-мэр, несмотря на отсутствие достаточных правовых оснований, выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса. Комплекс оказался в охранной зоне линии электропередачи. То есть жить там было бы просто опасно.

          Главный архитектор города Малов, как утверждает следствие, также выдавал незаконные разрешения застройщикам. В частности, ему ставится в вину то, что он якобы умышленно закрыл глаза на отсутствие у сданного в эксплуатацию жилого дома противопожарной защиты. Винарский со своей стороны, по данным следствия, был причастен к манипуляциям с подключением объектов недвижимости к коммунальным сетям.

          Словом, чиновникам инкриминируют то, за что чаще всего попадают на нары городские чиновники, уличенные в коррупции: махинации в сфере строительства. Даже схема стандартная: все нарушения связаны с домами, разрешения на строительство которых получены в судебном порядке. При выдаче таких разрешений нужны особые согласования с чиновниками, нарушается ряд норм, необходимых при официальном вводе дома в эксплуатацию.

          «Из-за этого появляется желание обойти закон и по сговору совершать такие преступления», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Сочи, член комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Кривоносов. Было ли деяние, совершенное сочинскими чиновниками, преступлением, определит суд, подчеркнул он. «Но теоретически мы должны сделать так, чтобы законодательно попытаться усложнить» возможность повторения подобных схем, подчеркнул депутат. По его словам, в Госдуме как раз собираются проводить консультации на этот счет. «Если найдем решение, постараемся внести поправку», – пообещал депутат.

          Однако нельзя не признать, что, по крайней мере, в случае с Сочи такого рода законодательные новеллы выглядят запоздалыми. Коррупционные скандалы, связанные с исключительно привлекательной для строительства высокодоходной сочинской землей (а дороже, чем здесь, она только в двух столицах, Москве и Санкт-Петербурге), сотрясают регион весь год.

          «Надо понимать, что история с Сочи – не новая и не последняя, так как этот город находился и находится в ситуации коррупционного риска.

          Во-первых, высокая привлекательность недвижимого имущества и земли. Сделки происходят постоянно с участием чиновников – это сложилось даже не в наше время, а еще в советское. Эти криминальные модели – традиционные. Влияние коррупционных этнических и неэтнических групп достаточно велико. Так сложилось», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

          Кроме того, как отмечает Кабанов, благодаря многочисленным федеральным мероприятиям и частым вояжам федеральных руководителей в Сочи местные чиновники ощущают, что находятся на особом положении. «Они считают себя близкими к власти, – говорит он. – Тем более что у них действительно есть много знакомых в среде федеральных структур. Поэтому они и ведут себя более развязно, чем по всей России». По мнению Кабанова, каскад уголовных дел против сочинских чиновников является, как он выразился, «попыткой федерального центра дать предупреждение и привести в чувство» эту категорию «слуг народа».

          Впрочем, следует отметить, что с мест ситуация может видиться несколько по-другому. Так, главный редактор интернет-ресурса «За Краснодар», общественник Вячеслав Потапов в беседе с газетой ВЗГЛЯД утверждал, что события в Сочи – это часть войны местных элит, идущей с 2015 года, с момента, когда губернатором Краснодарского края стал Вениамин Кондратьев. Он, по словам эксперта, «пытается продвигать своих людей на должности руководителей муниципалитетов края. В слаборазвитых и неинтересных бизнесу и управленцам муниципалитетах это проходит безболезненно. Сложности возникают в крупных городах». Прежде всего в Сочи, за кресло главы которого сейчас, по словам Потапова, развернулась нешуточная борьба между сторонниками и оппонентами губернатора из числа местного чиновничества. Любопытная деталь: в момент задержания Бомбергера, Малова и Винарского мэр города Анатолий Пахомов был в отъезде. По сообщению его пресс-службы, он находился в командировке в Краснодаре. Однако, как уверен Потапов, мэра не арестуют, по крайней мере пока. Борьба с ним только началась.

          «Обкладывают, заставляют арестованных сливать компромат на руководителя, дабы сформировать папку и получить санкцию либо заставить уйти добровольно. В общем-то, классика. Так убирали мэра Краснодара Николая Приза и председателя гордумы Александра Кирюшина в 2004 году. Кирюшин отсидел три месяца в СИЗО, потом полтора года суды, оправдан. Однако должность ему не вернули», – полагает Потапов.

          Верно это мнение или нет, московские и местные эксперты едины в одном: арестами Бомбергера, Малова и Винарского проблемы сочинского чиновничества не ограничатся. «Это не последние обвиняемые, – говорит Кабанов. – Явно будут еще аресты».


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