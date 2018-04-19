Задержан заммэра Сочи

В отношении замглавы города Сочи Юрия Паламарчука возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий, чиновник задержан.

Паламарчука задержал следователь совместно во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю, проводятся обыски по месту его работы и жительства. Возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (п. «в» ч.3 ст.286 УК), сообщается на сайте регионального СК.

Следствие установило, что замглавы Сочи также является председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города». В феврале 2016 года, «заведомо зная о наличии кредиторской задолженности и убытков акционерного общества», чиновник принял решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «САХ по уборке города» управляющей организации ООО «ТСМ».

С компанией ТСМ были заключены договоры на оказание услуг по обработке и транспортированию твердых коммунальных отходов по завышенной стоимости, говорится в сообщении СК. Однако эта организация находилась в предбанкротном состоянии и не имела возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о чем было известно чиновнику.

«В результате организации неправомерно были перечислены денежные средства. При этом разница между тарифом ООО «ТСМ» и стоимостью услуг на транспортирование твердых коммунальных отходов составляла более 115 млн рублей», – заявляют следователи.