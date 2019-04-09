Суд отказался менять приговор Хорошавину

Суд Сахалинской области оставил без изменений приговор экс-губернатору региона Александру Хорошавину, сообщают информационные агентства.

Также остались без изменений приговоры бывшим подчиненным Хорошавина, передает ТАСС.

В феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима за взяточничество.

В июне Хорошавину были предъявлены обвинения во взятках от 18 лиц в размере от 2 до 10 млн рублей с каждого.

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