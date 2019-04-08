Суд в Петербурге решил не лишать родительских прав слабослышащую мать

Органы опеки проиграли суд по делу лишения слабослышащей жительницы Петербурга Олеси Уткиной родительских прав, чьи дети были отданы под опеку бабушки.

Суд полностью отклонил требования опеки, оправдав женщину, сообщила в Facebook президент Северо-Западной ассоциации приемных родителей «Ребенок дома» Мария Эрмель.

Социальная служба забрала детей Уткиной двух и пяти лет после жалоб соседей. В марте дети были переданы под опеку бабушке.

Ранее под обеку своей бабушки был отдан мальчик, найденный с мешком на голове в парке «Лосиный остров» в Москве.