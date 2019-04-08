В РСТ не исключили новой волны разорений туроператоров

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько считает, что уход туроператоров с российского рынка в результате банкротств может продолжиться.

Разорения затронут, главным образом, небольшие компании, передает ТАСС.

«Реструктуризация рынка продолжается, поэтому исключать банкротств на туристском рынке нельзя. Если говорить о крупных компаниях, то нельзя вообще исключать (такой возможности), рынок есть рынок, уход с рынка теоретически возможен для любых компаний, но среди крупных компаний таких почти не осталось. Выездной, да и внутренний (туризм), массовые направления контролируют вертикально структурированные компании со значительным участием иностранного капитала, причем это не непонятные иностранные компании, а известные. Поэтому полностью исключать вероятность нельзя, но она сравнительно невелика», – пояснил Шпилько

По словам президента РСТ, мелкие туроператоры могут быть вытеснены крупными игроками вследствие конкуренции на массовых направлениях, но при этом их уход будет тихим и без каких-либо серьезных потерь для индустрии из-за небольшого числа клиентов.

Шпилько сообщил, что наибольший ущерб нанесли компании, продававшие отдельно билеты и отдельно гостиницу с отправкой на разные счета, в результате чего такие путевки не могли быть признаны страховщиками туристическим продуктом, и гарантии по ним не работали. Отмечается, в частности, что клиентов компании «Жемчужная река», продававшей туры в Китай, пришлось эвакуировать с курортов за счет резервных средств ассоциации «Турпомощь», при этом туристы не смогли получить компенсацию, соразмерную затратам на путевку, поскольку страхового покрытия было недостаточно.

Во избежание подобных ситуаций, президент РСТ советует приобретать путевки у проверенных туроператоров, проверяя при этом, включена ли компания в Единый федеральный реестр туроператоров, какова у нее сумма гарантий в случае приостановки деятельности и является ли страховщик турфирмы действующим.

Как отмечает PR-директор компании Aviasales Янис Дзенис, в период праздников и туристических сезонов активизируются интернет-мошенники, выдающие себя за туроператоров или продавцов авиабилетов. Дзенис рекомендует перед покупкой проверять малознакомые фирмы на сайте «Настоящийбилет.рф» и «не вестись» на слишком дешевые билеты.

В июне 2018 года компания «Натали Турс» – «Панорама Тур» – прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявила об аннулировании туров. После этого Следственный комитет России начал проверку деятельности «Натали Турс».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему разоряются российские туроператоры.