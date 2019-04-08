Эрдоган захотел обсудить с Путиным возможную турецкую операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в Москве возможную новую турецкую военную операцию в Сирии.

«Наши приготовления на границе закончены, все готово для операции. В любое время мы можем ее начать», – приводит его слова ТАСС.

«Во время визита в Россию с глазу на глаз [с Путиным] мы обсудим эту тему среди прочих», – добавил он.

Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда.

Напомним, Анкара считает курдские формирования на северо-востоке Сирии террористическими и неоднократно заявляла о возможности силового решения проблемы. В конце марта Эрдоган сказал, что намерен решать сирийский вопрос «на поле», а не за столом переговоров.

В феврале глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва и Анкара не договорились о том, какие курдские формирования в Сирии считать террористическими.