Турция захотела решить сирийский вопрос «на поле»

Анкара намерена решать сирийский вопрос «на поле», а не за столом переговоров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

Речь идет о новой операции против курдских формирований на севере Сирии. К решению этого вопроса, по словам Эрдогана, Турция готова приступить после муниципальных выборов, которые пройдут 31 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

«С понедельника мы двинемся в путь с новой энергией», – заявил турецкий лидер.

Ранее сообщалось о разногласиях России и Турции по курдам.

Напомним, Анкара считает курдские формирования на северо-востоке Сирии террористическими и неоднократно заявляла о возможности силового решения проблемы. Вопрос снова был поставлен после того, как стало известно о намерении США вывести войска из Сирии.

При этом Вашингтон не хочет, чтобы Дамаск возвращал контроль над северо-востоком страны; более того, сообщалось о попытке США создать в САР новое квазигосударство – Сирийский Курдистан.