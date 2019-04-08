Кабмин утвердил госпрограмму по научно-технологическому развитию до 2030 года

Правительство утвердило государственную программу «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», рассчитанную на 2019-2030 годы.

«Ассигнования из федерального бюджета на реализацию госпрограммы планируются в объеме: в 2019 году – 688,3 млрд рублей, в 2020 году – 740,7 млрд рублей, в 2021 году – 795,9 млрд рублей. К 2030 году объем ассигнований федерального бюджета на реализацию госпрограммы планируется довести до более чем 1 трлн рублей в год», – сказано на сайте правительства России.

В сообщении уточняется, что госпрограмма разработана с учетом целей нацпроектов «Наука», «Образование» и «Цифровая экономика».

В программе сделан акцент на развитии национального интеллектуального капитала, обеспечении глобальной конкурентоспособности российского высшего образования и на научные исследования для долгосрочного развития общества и государства.

В феврале правительство России продлило госпрограмму по развитию сельского хозяйства.