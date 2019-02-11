В России продлили программу развития сельского хозяйства

Правительство России продлило государственную программу по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Постановление о продлении госпрограммы до 2025 года опубликовано на сайте кабмина, передает ТАСС.

Согласно документу, с 2021-го по 2025 год на финансирование программы будет выделено 4,2 трлн рублей.