Актриса Алла Демидова попала в больницу

Народная артистка РСФСР Алла Демидова в воскресенье, 7 апреля, была госпитализирована, сообщила представитель пресс-службы театра «Гоголь-центр».

«С Аллой Сергеевной все хорошо, плановое обследование. Поднялось давление», – сообщила ТАСС представитель театра.

Уточняется, что спектакль «Ахматова. Поэма без героя» с участием Демидовой перенесен на июнь.

Алла Сергеевна Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве и дебютировала в кинематографе в 1957 году, исполнив небольшую роль студентки в фильме Захара Аграненко «Ленинградская симфония». На счету актрисы более 50 ролей, в том числе она сыграла Ирину Николаевну Аркадину в драме Юлия Карасика «Чайка» по одноименной пьесе Антона Чехова (1970), герцогиню Мальборо в экранизации пьесы Эжена Скриба «Стакан воды» (1979, Юлий Карасик), Лору Лайонс в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» (1981, Игорь Масленников).