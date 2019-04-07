Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение по делу об убийстве Старовойтовой

Бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину), ранее признанному судом виновным в создании «тамбовской» ОПГ, предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, сообщил адвокат Барсукова Константин Кузьминых.

«Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно. Мы еще не ознакомлены с делом», – передает ТАСС слова Кузьминых.

Депутат Госдумы, председатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была застрелена в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. Дело по факту убийства было возобновлено в октябре 2011 года. Убийство, как считает следствие, совершили члены «тамбовской» ОПГ Олег Федосов и Виталий Акиншин, нанятые Юрием Колчиным.

Колчин и Акиншин в 2005 году были приговорены к 20 и 23,5 годам заключения в колонии строго режима. Местоположение Федосова следствие определить не смогло. Колчин назвал заказчиком убийства экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко, который в 2014 году пошел на сделку со следствием, признал свою вину, а также указал на главного заказчика преступления – Владимира Барсукова (Кумарина).

В марте 2012 года суд признал Барсукова виновным по делу о вымогательстве и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Ранее он был осужден на 11,5 лет за рейдерство.