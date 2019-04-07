«Молодежка ОНФ» по всей стране провела акцию #СохранимЛес

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Борьба США с саудитами грозит глобальными потрясениями

Саудовской Аравии тоже надоел долларФото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Если США примут антикартельный законопроект против ОПЕК, то Саудовская Аравия откажется от использования американского доллара при продаже нефти. Почему США как никогда близки к одобрению этого закона, придуманного еще двадцать лет назад? И какие необратимые последствия он может запустить? Подробности...
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Почему изгнание «русского мэра» из Риги не должно огорчать Россию

Ушаков назвал решение об отставке кулуарным и слабым с юридической точки зрения, отказавшись покидать свой кабинетФото: Артем Коротаев/ТАСС
Нил Ушаков отстранен от должности рижского мэра указом министра. Националисты ликуют, а сторонники отставника заявляют, что к одному из самых популярных политиков придрались, потому что он русский, тогда как латышские коррупционеры и мошенники продолжают возглавлять свои города. Отчасти так оно и есть. Однако сочувствовать Ушакову не хочется, и вот почему. Подробности...
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Кто и как «изгонял» киргизов из Якутии

Так проходила встреча руководства республики с протестующимиФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Кто именно призывал к протестам в Якутии, спровоцированным изнасилованием местной жительницы мигрантом из Киргизии? Какова реальная статистика того, что федеральные СМИ называли «антимигрантскими погромами в Якутске»? Зачем протестный митинг собрали в крупнейшем спорткомплексе региона? Все это выяснил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший в Якутске. Подробности...
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Киевский суд выступил против религиозных пристрастий Порошенко

Украинский суд руководствовался главенством конституции, которая запрещает ограничения одной религииФото: Gleb Garanich/Reuters
Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Наполеон взял с собой в бессмертие всех желающих

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
205 лет назад император получил свой «золотой парашют». Так сейчас на языке топ-менеджеров называется набор бонусов, который должен примирить человека с отставкой и сделать его лояльным почетным пенсионером в самом расцвете сил. Подробности...
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В России есть свои Зеленские и Трампы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
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Молодежь хочет уехать? Все не уедут!

Антон Крылов, журналист
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            «Молодежка ОНФ» по всей стране провела акцию #СохранимЛес

            7 апреля 2019, 13:48

            Текст: Сергей Гурьянов

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            В воскресенье «Молодежка ОНФ» проводит Всероссийскую акцию #СохранимЛес, которая началась во Владивостоке и завершится в Калининграде; акция посвящена сбору макулатуры для сохранения целостности «Зеленого щита».

            Всем молодежным организациям и объединениям было предложено присоединиться к сбору макулатуры. «Лишь консолидация усилий способна привести нас к большему результату», – считают участники команды «Молодежка ОНФ».

            Бумага собирается и сдается на заводы по переработке на безвозмездной основе.

            Акция по приему макулатуры началась во Владивостоке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.

            «Старт акции в воскресенье, 7 апреля, дал Владивосток, где в пяти точках сбора начали прием макулатуры. Присоединиться и внести свой вклад в сохранение леса может любой желающий», – сообщили в правительстве.

            У акции нет возрастных ограничений, бумагу сдают на безвозмездной основе.

            К акции присоединилась Иркутская область, где к 15.00 по местному времени (10.00 мск) собрали около 900 кг макулатуры. В Иркутске организовано пять точек сбора макулатуры. Активную поддержку акции оказали в том числе библиотеки города. Акция продлилась до 17.00 по местному времени, сообщает Regnum.

            Одними из первых привезли макулатуру в места сбора участники команды #МолодежкаОНФ в Иркутской области. Участник команды «Молодежка ОНФ» Михаил Кутелев подчеркнул, что иркутянам нравится акция по сортировке ТКО и сбережению лесов.

            Также на призыв к участию в акции активно откликнулись члены регионального штаба ОНФ. Сопредседатели регионального штаба Народного фронта Сергей Апанович и Анастасия Архипкина считают, что акция «Молодежки ОНФ» явилась органичным продолжением экологических рейдов, проведенных ребятами по всей стране для контроля за ходом реформы обращения с ТКО.

            Эксперты Народного фронта указывают, что нужно повышать культуру сортировки ТКО, начиная с домашнего, бытового мусора. В общее мусорное ведро не должны лететь картон и бумага, после переработки они могут вновь принести пользу людям. Благодаря этому сохранятся и наши леса. Так, переработчик ИП Канин сообщил, что из собранной макулатуры сделают ячейки для яиц.

            Руководитель регионального исполкома Народного фронта, член регионального штаба ОНФ Елена Зубун считает, что акция «Сохраним лес» является полезной и важной для всех, так как нацелена на бережное и ответственное отношение к природным ресурсам. Также закрепляется грамотное экологическое поведение, в первую очередь среди детей и молодежи.

            К акции #СохранимЛес подключились и омичи, сообщает «Омск-Регион».

            К середине дня участники акции сдали около 300 килограмм макулатуры. Акция проходит на нескольких площадках. Ключевым местом сбора в Омске стала территория детского ЭкоЦентра, расположенного по адресу: улица Жукова, 109. Здесь до 14.00 проходила развлекательно-познавательная программа – детям предлагалось посетить зооцентр, взрослым – сдать ненужные книги, бумагу, картон и другую макулатуру.

            В Екатеринбурге макулатуру собирают и сдают для дальнейшей переработки на предприятие «Экосервис», сообщают «Аргументы и факты – Урал».

            «Национальный проект «Экология» уделяет особенное внимание вовлечению в переработку вторичного сырья. Помимо самого сбора макулатуры, участникам акции в этот же день предлагается посетить предприятие по сортировке и переработке бумажного вторсырья и своими глазами увидеть как бывший мусор становится ценным сырьем для производства», – сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Свердловской области.

            В акции принимают участие не только обычные горожане, но и организации. К примеру, на местах сборов были замечены представители «Юнармии», волонтеры из ресурсного центра «Сила Урала» и Ассоциации студенческих спортивных команд.

            В Воронеже акция проходит с 11.00 до 17.00. В Воронеже работают шесть пунктов сдачи макулатуры, сообщает «TV Губерния».

            По результатам сборов будет опубликован рейтинг регионов, в которых оказались самые активные жители.


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