Медведев оценил возможность изменения Конституции

Изменения в Конституции России в целом возможны, однако в настоящий момент в них нет необходимости, такого мнения придерживается премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию Конституции, не нужны», – сказал он, комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об участии нижней палаты парламента в процессе формирования правительства, что потребует внесения изменений в Основной закон, передает ТАСС.

Медведев заявил, что Конституция является инструментом, рассчитанным на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны.

«В то же время общество и политическая система развиваются, и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти. Это совершенно нормально», – заключил премьер.

Напомним, Володин заявил в интервью интернет-редакции официального сайта Госдумы, что считает целесообразным участие палаты в консультациях при назначении членов правительства России. В ответ на вопрос о том, была ли данная инициатива согласована с Кремлем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «это новое предложение».