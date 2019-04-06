Футболист Мамаев попросился в общую камеру

Российский футболист Павел Мамаев отказался от двухместной камеры и перешел в 12-местную, чтобы ему дали возможность играть в футбол в СИЗО «Бутырка».

В то же время Александр Кокорин находится в двухместной камере, и все еще воздерживается от матчей из-за больного колена.

По словам ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, дело в том, что согласно регламенту возможность заняться спортом есть только у заключенных в общих камерах. Мамаев посчитал такие условия более комфортными для себя.

«Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому. Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол. Видно, что футбол для него много значит»», – цитирует Мельникова РИА Новости.

Ранее суд продлил на полгода арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

14 февраля Мамаев принял участие в футбольном матче на территории следственного изолятора.

Напомним, футболисты проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Кокорин и Мамаев признали свою вину частично.

В марте сообщалось, что Кокорин якобы получил в СИЗО ожоги во время прохождения сеанса физиотерапии. В УФСИН эту информацию опровергли.

На прошлой неделе защита игрока «Зенита» подала жалобу в Европейский суд по правам человека: по мнению адвокатов, футболист «содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью».