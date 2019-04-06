ВВС правительства Ливии ударили по позициям ЛНА к югу от Триполи

Боевая авиация признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесла серию ударов по расположениям Ливийской национальной армии (ЛНА) в 80 км к югу от Триполи.

По данным телеканала «Аль-Джазира», подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара подверглись авианалету в местечке Гарьян, передает ТАСС.

Этот населенный пункт отряды ЛНА заняли без боя 4 апреля.

Использование авиации для «защиты гражданского населения» санкционировал премьер-министр ПНС Фаиз Сарадж, приказавший командующим военными округами Себхи, западного и центрального регионов, а также района Большого Триполи «перейти на максимальный уровень готовности и передислоцировать их подразделения, чтобы гарантировать выполнение приказов и применить силу в случае необходимости».

Такие же директивы отданы минобороны и президентской гвардии в столице.

В данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который действует на востоке страны вместе с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В пятницу стало известно, что его подразделения активно продвигались на столицу с южного направления. Сарадж отдал приказ всем лояльным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и применять силу в случае необходимости.

Сообщало, что Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве.

Москва предупреждала, что силовой сценарий в Ливии может обрушить и без того предельно сложную ситуацию в стране, что обернется новыми жертвами и разрушениями. В субботу глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выступает в поддержку действий ООН по нормализации ситуации в Ливии путем проведения выборов и конституционной реформы.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, на какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва.