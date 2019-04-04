Соловьев объяснил изгнание с эфира своей программы польского эксперта

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6 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Почему изгнание «русского мэра» из Риги не должно огорчать Россию

Ушаков назвал решение об отставке кулуарным и слабым с юридической точки зрения, отказавшись покидать свой кабинетФото: Артем Коротаев/ТАСС
Нил Ушаков отстранен от должности рижского мэра указом министра. Националисты ликуют, а сторонники отставника заявляют, что к одному из самых популярных политиков придрались, потому что он русский, тогда как латышские коррупционеры и мошенники продолжают возглавлять свои города. Отчасти так оно и есть. Однако сочувствовать Ушакову не хочется, и вот почему. Подробности...
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Кто и как «изгонял» киргизов из Якутии

Так проходила встреча руководства республики с протестующимиФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Кто именно призывал к протестам в Якутии, спровоцированным изнасилованием местной жительницы мигрантом из Киргизии? Какова реальная статистика того, что федеральные СМИ называли «антимигрантскими погромами в Якутске»? Зачем протестный митинг собрали в крупнейшем спорткомплексе региона? Все это выяснил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший в Якутске. Подробности...
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Запад сделал выбор во втором туре на Украине

Волкер (слева) сбросил маску беспристрастности и открыто поддержал Порошенко на выборахФото: president.gov.ua
Западные политики сбросили маску объективности в вопросе украинских выборов и открыто сделали ставку на Порошенко. Эмиссар США Волкер, хотя и аккуратно, но ясно дал понять украинцам, за кого им надо голосовать во втором туре. Меркель тоже решила подыграть Порошенко, пригласив его прибыть в Берлин с визитом. Зачем же Западу так себя вести, когда разумнее уже подбивать клинья к Зеленскому? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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В России есть свои Зеленские и Трампы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
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Молодежь хочет уехать? Все не уедут!

Антон Крылов, журналист
Советская идиотская привычка считать эмигрантов «предателями» иногда дает дурацкие рецидивы, но от этой привычки один шаг до объявления «продавшими Родину» тех, кто носит джинсы или ездит на иномарках. Подробности...
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«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка

Наталья Холмогорова, правозащитник
Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...
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            Соловьев объяснил изгнание с эфира своей программы польского эксперта

               6 апреля 2019, 10:45
            Фото: Якуб Корейба/youtube.com
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему с помощью охраны выгнал из эфира своей программы польского эксперта Якуба Корейбу.

            Причиной конфликта в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» стали провокационные высказывания Корейбы в адрес СССР и оскорбления памяти жертв Холокоста, передает «Царьград».

            «Я свое отношение показал, когда его изгнал, и даже стул посоветовал сжечь, на котором он сидел. Для меня нет больше такого человека, просто не существует», – сказал Соловьев.

            Он добавил, что польский политолог, вероятно, не осознает того, что говорит.

            «Он на меня производил впечатление бесноватого. Как это водится в уважаемом мной христианстве, конечно, надо ненавидеть грех, а не грешника, и у каждого есть путь к спасению, но я не вижу сейчас никакого даже повода для диалога», – подчеркнул телеведущий.

            Он отметил, что точку зрения Корейбы важно понимать, чтобы граждане имели представление о том, какие тенденции намечаются на Западе.

            Скандал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» произошел 4 апреля. Сначала приглашенный польский эксперт Якуб Корейба заявил, что большинство евреев, которые претендуют на компенсации за Холокост, являются жуликами, которые претворяются наследниками.

            После он заявил, что когда Германия уничтожала в Польше евреев, СССР «дружил» с Гитлером и не препятствовал это расправе.

            «Ты все сказал? А теперь пошел отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул», – возмутился Владимир Соловьев.

            Он также заявил Корейбе, что большинство евреев в Польше было убито не немецкими нацистами, а самими поляками. 

            После этого охрана выпроводила зарубежного эксперта из студии.

            Сам Корейба позже заявил, что от своих слов не отказывается и готов их повторить. При этом он уже обвинил в бездействии не только СССР, но и США, Великобританию и Францию.

            Соловьев выложил фрагмент скандального эфира в своем Instagram.


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