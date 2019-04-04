Соловьев объяснил изгнание с эфира своей программы польского эксперта

Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему с помощью охраны выгнал из эфира своей программы польского эксперта Якуба Корейбу.

Причиной конфликта в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» стали провокационные высказывания Корейбы в адрес СССР и оскорбления памяти жертв Холокоста, передает «Царьград».

«Я свое отношение показал, когда его изгнал, и даже стул посоветовал сжечь, на котором он сидел. Для меня нет больше такого человека, просто не существует», – сказал Соловьев.

Он добавил, что польский политолог, вероятно, не осознает того, что говорит.

«Он на меня производил впечатление бесноватого. Как это водится в уважаемом мной христианстве, конечно, надо ненавидеть грех, а не грешника, и у каждого есть путь к спасению, но я не вижу сейчас никакого даже повода для диалога», – подчеркнул телеведущий.

Он отметил, что точку зрения Корейбы важно понимать, чтобы граждане имели представление о том, какие тенденции намечаются на Западе.

Скандал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» произошел 4 апреля. Сначала приглашенный польский эксперт Якуб Корейба заявил, что большинство евреев, которые претендуют на компенсации за Холокост, являются жуликами, которые претворяются наследниками.

После он заявил, что когда Германия уничтожала в Польше евреев, СССР «дружил» с Гитлером и не препятствовал это расправе.

«Ты все сказал? А теперь пошел отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул», – возмутился Владимир Соловьев.

Он также заявил Корейбе, что большинство евреев в Польше было убито не немецкими нацистами, а самими поляками.

После этого охрана выпроводила зарубежного эксперта из студии.

Сам Корейба позже заявил, что от своих слов не отказывается и готов их повторить. При этом он уже обвинил в бездействии не только СССР, но и США, Великобританию и Францию.

Соловьев выложил фрагмент скандального эфира в своем Instagram.