Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео

Терапевт Центральной районной больницы Балашихи устроила истерику в коридоре, возмутившись тем, что в больнице не моют полы.

Видеозапись, снятую пациентом, опубликовало «Рен ТВ».

«Я просто просила помыть. Неделю пол не мылся. Я знаю, что вы записываете, Путину эту запись отправьте...Заставляете женщину нюхать гепатит… Гепатит сидит с утра, с ночи, что я ему, на руках должна нести?! У меня три университета, вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права! Мне работать до 70 лет. Вы все подохнете, а я все помощь буду оказывать! Отвалите от меня, вы меня до инфаркта здесь довели», – кричала врач.

В Министерстве здравоохранения Московской области предположили, у женщины случился нервный срыв на фоне переутомления, а также пообещали разобраться с ситуацией.

«Случай, произошедший 2 апреля, стал причиной нервного переутомления и не имел отношения к пациентам больницы. Приносим свои извинения за коллегу. Случившемуся будет дана оценка на служебном совещании коллектива больницы – передает сообщение Минздрава портал «Подмосковье сегодня».

В ведомстве отметили, что врач характеризуется с положительной стороны, и не раз получала благодарные отзывы от пациентов больницы.