В России собрались изменить экзамен на права

Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, экзаменационные билеты будут зависеть от категории, которую хочет получить гражданин, пишут российские СМИ.

Как отмечает «Коммерсант», сейчас билеты универсальные, по новой системе будущий мотоциклист будет отвечать на вопросы, связанные только с управлением двухколесной машиной.

Так, по новому регламенту для получения категории А будущему водителю потребуется ответить на вопросы, связанные только с управлением двухколесным транспортным средством. Желающим получить права категории СЕ придется решать задачи по управлению грузовым автомобилем с прицепом.

Кроме того, расширить планируется общее число задач. Также рассматривается возможность применения зарубежного опыта балльной системы, по которой количество начисленных штрафных баллов зависит от серьезности допущенной ошибки.

Источники газеты сообщают, что на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.

В марте главный инспектор по безопасности дорожного движения в России Михаил Черников сообщал, что водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.