Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,8% – до 2,7%, сохранив предыдущий прогноз по росту экономики на 2020 и 2021 годы, следует из обзора экономической ситуации в Европе и Центральной Азии весной 2019 года.

«ВВП в 2019 году вырастет на 2,7%. В 2020 году – на 3,4%, а в 2021 – на 3,8», – говорится в обзоре, передает ТАСС.

В 2018 году рост ВВП Украины, по данным Всемирного банка, составил 3,3%. Росту способствовал рекордный урожай и благоприятные условия внутреннего спроса.

В феврале Всемирный банк сказал, сколько лет понадобится Украине, чтобы при существующих темпах экономического роста достичь уровня ведущих стран Европы.

В январе Украина признала себя беднейшей страной Европы.