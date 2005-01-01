Представитель Госдепа США Волкер объяснил украинцам, за кого надо голосовать

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, ранее заявлявший, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, в преддверии второго тура выборов в этой стране изменил свою позицию.

В интервью Американской службе общественного вещания (PBS) он призвал украинцев голосовать за нынешнего президента Украины Петра Порошенко. Волкер отметил, что Владимир Зеленский «позиционирует себя противником существующей системы», а Порошенко «говорит, что он много работал, многого добился, но еще многое предстоит сделать».

«Сейчас украинскому народу предстоит сделать выбор. Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы и обещает широкие реформы? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провел гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял [российскому лидеру Владимиру] Путину?» – приводит его слова ТАСС.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду Порошенко, Волкер ответил утвердительно.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Между тем Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, как ожидается, пройдут на крупнейшем стадионе Киева – НСК «Олимпийский». По требованию Зеленского, оба кандидата сдали медицинские тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, и отмечала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.

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