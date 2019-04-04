«Яндекс.Такси» займется грузоперевозками

Сервис «Яндекс.Такси» планирует запустить тарифы грузоперевозок.

Предполагается, что сервис предложит два тарифа грузоперевозок, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо компании, отправленное ранее своим партнерам.

Первый тариф позволит заказать легковой автомобиль с грузовым отсеком и общей грузоподъемностью не более 1 тонны. Например, такие как Citroen Berlingo и Lada Largus. А второй – малотоннажные фургоны с грузоподъемностью до 3,5 тонны – Citroen Jumper и «ГАЗель NEXT».

В письме «Яндекс.Такси» указывается, что транспорт должен быть не старше 2008 года.

Также сообщается, что клиентам будут доступны заказы с грузчиками. Однако водители, работающие в одиночку, такие заявки получать не будут. Компания планирует ввести «специальные бонусы для некоторых партнеров и водителей», подключившихся к новому тарифу.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества сервиса и экспериментируем с развитием новых услуг. Как только нам будет о чем рассказать, мы обязательно это сделаем», – ответили в пресс-службе сервиса.

В феврале в ГИБДД предложили дистанционно проверять здоровье таксистов. В «Яндекс. Такси» эту идею поддержали и рассказали, что уже тестируют автоматизированные пункты для дистанционных проверок здоровья водителей.