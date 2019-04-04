На Урале снова зафиксировали подземные толчки в районе ядерного производства

В городе Катав-Ивановске Челябинской области зафиксированы подземные толчки, в 18 километрах северо-восточнее города находится ЗАТО Трехгорный, где производится ядерное оружие.

«Толчки продолжаются, но ничего серьезного – один-два балла. Землетрясение если и будет, то не скоро, есть еще время. Организмы жителей перестроились, и они почему-то чувствуют эти незначительные колебания, которые иногда не каждый прибор зафиксирует», – передает Ura.ru слова представителя института геофизики УрО РАН.

При этом ученые пожаловались на «странное поведение» челябинских властей, которые «ругали ученых» после осеннего землетрясения за то, что они не говорили, что случилось.

«Когда мы позже сообщили, что толчки продолжаются и в городе или его окрестностях может произойти землетрясение в четыре балла, они нас обвинили в том, что мы создаем панику, что такое нельзя говорить», – рассказывают геофизики.

Также ученые отметили, что министр общественной безопасности области Олег Климов после встречи с ними осенью обещал оплатить все работы, только бы они скорее провели исследования. Геофизики отправились в Катав-Ивановск за свой счет, но их работу так и не оплатили.

За осенью в Катав-Ивановском районе Челябинской области произошло три землетрясения. При этом первое с магнитудой в 5,9 баллов было самым сильным, оно произошло в ночь на 5 сентября. Тогда пострадала больница: на стенах здания пошли трещины, а из окон вылетели стекла, трещины появились и в стенах жилых домов.