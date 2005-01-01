Россияне выбрали между Зеленским и Порошенко

ВЦИОМ провел среди россиян опрос, участники которого высказались о своем отношении к кандидатам в президенты Украины – Владимире Зеленском и Петре Порошенко.

Зеленскому симпатизирует 31% россиян, Порошенко – 1%, обоим одинаково – тоже 1%, при этом 63% заявили, что не симпатизируют ни одному из кандидатов, передает РИА «Новости».

Основными причинами симпатии к Зеленскому у россиян стали антипатия к Порошенко (20%), вера в перемены к лучшему (18%), «новое лицо» у власти (15%), молодость Зеленского (11%); еще 9% считают, что Зеленский способен улучшить отношения между двумя странами.

При этом 73% россиян считают, что сама Россия в человеке, подобном Зеленскому, не нуждается. С ними не согласились 8%. Остальные либо ничего не знают о таком человеке (7%), либо не определились с ответом (11%).

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Опрос в форме телефонного интервью состоялся 2 апреля. В нем участвовало 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.