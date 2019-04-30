Власти Башкирии нашли способ ликвидировать нехватку врачей

В Башкирии впервые за последнее время зафиксировали положительную кадровую динамику по количеству врачей – с начала года их стало больше на 185 человек. Число медработников со средним профильным образованием выросло на 216 человек. Всего по данным республиканского Минздрава, в 2012-2018 год на работу в регион переехал 1421 врач.

Рост произошел благодаря тому, что в регионе активно задействовали федеральные программы, а кроме того эффективно дополнили их за счет собственного бюджета на местном уровне. Причем врио главы региона Радий Хабиров делает это, опираясь на мнение тех, для кого эти программы и предназначены, пояснила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Минздрава республики Светлана Кускарбекова.

«В первую очередь, такой результат достигнут за счет решений самого временно исполняющего обязанности главы. По его инициативе будет выделено 125 млн рублей для выплат узким специалистам, в которых сейчас в республике наибольшая потребность – реаниматологам, неонатологам и так далее. Каждому специалисту по 1 млн рублей, всего их 125 человек», – сказала Кускарбекова.

В республике также реализуется две программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые ежегодно продлеваются. Однако количество участников «Земского доктора» ограничено, то есть не все желающие могут попасть под данную программу. Поэтому руководство республики решило выделить 150 млн рублей для выплаты тем врачам, которые ранее подавали заявки для участия в программе, но не попали под нее.

«В большой степени власти республики работают с администрацией муниципальных районов и городов, усилены меры социальной поддержки. Теперь каждый район, каждый город, чтобы закрепить специалистов на месте, понимает, что не только заработная плата или какие-то другие условия могут сыграть определенную роль в этом – это социальное жилье по найму, помощь в выделении земельных участков для врачей и медработников, сокращение очередей в детские сады для детей ведущих специалистов, – это целый комплекс мер, который привел к определенным результатам», – перечислила Кускарбекова.

Она отметила, что республиканская программа «Земский фельдшер», которая подразумевает переселение врачей в удаленные от городов населенные пункты, создавалась с учетом мнения врачей республики. Если раньше человек мог приехать в любой район и подать заявку, то с 2017-го программа немного изменилась.

«Сейчас, в первую очередь, рассматриваются потребности на местах. Уже определены районы и те должности, на которые мы ждем специалистов. Где-то есть дефицит кадров, и остается высокая потребность, программа составляется таким образом, чтобы закрыть эти потребности. То есть это уже обязательные условия – поехать в конкретный район, на конкретную должность»,- пояснила Кускарбекова.