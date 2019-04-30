СМИ: Российского посла в Минске ожидает отставка

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич отозван с должности, об этом сообщают СМИ со ссылкой на несколько неназванных высокопоставленных источников.

«Это (отставка посла – прим. ВЗГЛЯД) обсуждается с прошлой недели», – заявил один из собеседников «Коммерсанта».

По словам другого, в ближайшее время якобы должен выйти указ президента России Владимира Путина, где будет идти речь об отставке Бабича.

Источник в комитете Госдумы по делам СНГ заявил РИА «Новости», что Бабича могут отозвать, а на его место могут назначить сенатора Дмитрия Мезенцева.

Напомним, белорусский МИД обвинил Бабича в разрушении отношений Минска и Москвы после его слов о стоимости Белорусской АЭС.

В марте пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал Бабича «счетоводом либо подающим надежды бухгалтером». Сам Бабич спокойно отреагировал на критику в свой адрес. Однако Москва потребовала более уважительного отношения к послу.