В Москве ответили на заявление Лукашенко о стоимости БелАЭС

Российские власти никогда не называли конечную стоимость БелАЭС, главу Белоруссии Александра Лукашенко в очередной раз ввели в заблуждение, заявил посол России в Минске Михаил Бабич.

«К сожалению, вынужден констатировать, что президента в очередной раз ввели в заблуждение», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

«Дело в том, что ни я, никакие другие государственные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС», – подчеркнул он.

Бабич отметил, что стоимость не называлась: во-первых, «ее сейчас никто не знает», во-вторых, рассчитать ее можно будет после завершения строительства обоих блоков, что произойдет не ранее конца года.

Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей Белорусской АЭС может составить менее семи млрд долларов. «Мы на 10 млрд долларов заключили кредитное соглашение на строительство Белорусской АЭС с Россией исходя из существующих цен в мире... Я Владимиру Владимировичу (президенту России Владимиру Путину – прим. ВЗГЛЯД) говорил: а реальная цена будет, наверное, меньше семи млрд долларов», – сказал Лукашенко, обращаясь с ежегодным посланием к народу и парламенту.

Отвечая на вопросы депутатов о словах Бабича о снижении российской стороной стоимости БелАЭС на три млрд долларов, Лукашенко заметил, что «это не российская сторона снизила». По его словам, то, что станция обойдется дешевле, связано в первую очередь с «жесточайшим контролем». «Каждую запчасть, откуда бы они ни шла, белорусская или российская, тем более с Запада, (...) мы поставили на государственный контроль», – подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что жестко налажен контроль за ценообразованием закупок, чтобы не допустить фактов коррупции. Кроме того, продолжил Лукашенко, на стройке работают белорусы. «Это наша школа, мы учимся этой высокотехнологичной стройке», – сказал он.

Лукашенко добавил, что точная стоимость строительства БелАЭС будет видна уже по факту. Он напомнил, что благодаря строительству АЭС зависимость Минска от российского газа снизится на пять–шесть млрд кубометров в год.

Ранее Белоруссия попросила Россию продлить с 25 до 35 лет срок кредита, взятого Минском на возведение АЭС.

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