Белоруссия попросила Россию продлить срок кредита на строительство БелАЭС до 35 лет

Россия может продлить с 25 до 35 лет срок кредита, взятого Белоруссией на возведение АЭС, сообщил белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

«Этот вопрос находится в стадии обсуждения, вопрос прорабатывается на уровне министерств финансов Беларуси и России», – сказал Каранкевич, передает агентство БелТА.

Как пояснил министр, белорусская сторона просит не только увеличить срок кредита, но и рассмотреть вопрос снижения ставки.

Межправительственное соглашение о предоставлении Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции было подписано 25 ноября 2011 года. Согласно договору, Минск получал 10 млрд долларов, которые должны покрыть 90% строительных работ. Остальные 10% оплачивает белорусская сторона. БелАЭС строится по российскому проекту в Гродненской области. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020 году.

В прошлом году агентство Reuters сообщало, что Россия якобы приостановит выдачу Белоруссии кредитов по линии Евразийского фонда. В Минфине России заявили, что сообщения о приостановке выдачи кредитов Минску являются ложными, а также добавили, что Белоруссии будет предоставлен новый кредит.

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