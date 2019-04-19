Минск обвинил посла России в разрушении отношений двух стран

Белорусский МИД обвинил посла России Михаила Бабича в разрушении отношений Минска и Москвы.

«Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством. Хотя в послании президент Белоруссии абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков», – сказано в заявлении начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолия Глаза на сайте ведомства.

Он также подчеркнул, что долгое время внешние силы пытались «разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов».

«Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», – говорится в сообщении.

Напомним, в марте пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал российского посла Михаила Бабича «счетоводом либо подающим надежды бухгалтером». Сам Бабич спокойно отреагировал на критику в свой адрес. Однако Москва потребовала более уважительного отношения к послу.

Позже появилась петиция с призывом объявить Михаила Бабича персоной нон грата, однако эксперты заявили, что руководство республики вряд ли сделает это.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, куда заведет Москву и Минск их дипломатическая перебранка.