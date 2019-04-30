Рыба иваси принесла жителю Приморья звание Героя Труда

Руководитель направления промвооружения и такелажа группы компаний «Доброфлот» Сергей Антонов был удостоен звания Герой Труда за то, что ему удалось возобновить промысел сардины иваси на Дальнем Востоке спустя 20 лет.

В 90-е годы эта рыба ушла из акватории российского Дальнего Востока. Причиной ученые назвали тогда изменения в направлении подводных течений и особенности циклов миграции. После двадцатилетнего отсутствия значительная биомасса сардины тихоокеанской, более известной как «сельдь иваси», вернулась к российским берегам. Благодаря Сергею Антонову у команды группы компаний «Доброфлот» получилось первыми наладить промысел этой рыбы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Результативный экспериментальный промысел, пример технических и промысловых решений и первые реальные выловы промышленных объемов сардины, организованные непосредственно Сергеем Антоновым, убедили рыбаков Дальнего Востока, что этот промысел перспективен.

Будучи руководителем берегового подразделения 65-летний Сергей Антонов каждый год на три месяца уходит за тысячи миль в море с экипажами добывающих судов и обучал команды кошельковому промыслу. Последние два десятка лет на Дальнем Востоке рыбаки не используют кошельковый невод, и этот вид промысла был практически утрачен после исчезновения иваси у наших берегов.

Кошельковый невод – дорогое и сложное орудие промысла, требующее от экипажей рыбаков в море не только знаний, опыта и навыков, но главное – значительных физических и организационных усилий, слаженности работы всей палубной команды рыболовного судна. Преимущество промысла кошельковым неводом в том, что рыба до момента ее изъятия из среды обитания находится, как в аквариуме в живом виде. Именно эта особенность лова позволяет сохранить потребительские качества продукции из иваси. Та же рыба, которая вылавливается тралом, подвергается значительному механическому воздействию – сдавливанию в траловом мешке при выборке на борт судна, что для сохранения потребительских качеств жирной иваси неприемлемо. В других районах промысла Тихого океана, где ловится сардина тихоокеанская, она не отличается такой жирностью, как в холодных морях, но даже там, на юге, траловый промысел практически не используется.

В Советском Союзе, когда сардина стала популярным деликатесом, для ее обработки использовали плавзаводы, которые обрабатывали иваси непосредственно рядом с кошельковым неводом, принимая ее на борт живой. Именно такое сочетание двух сложных технологических и производственных процессов – вылов кошельковым неводом и переработка иваси в море на плавбазе «Всеволод Сибирцев» – позволяет продукции под брендом «Доброфлот» донести до потребителя тот вкус иваси, который так ценили в прошлом.

Сергей Антонов восстановил кошельковый метод по старым чертежам, модернизовал и организовал изготовление, которое только по себестоимости стоит около 40 млн рублей и весит около 30 тонн. Потерять это оборудование можно из-за небольшой ошибки, неорганизованности или невнимательности экипажа. В сложных случаях кошельковый невод может запутаться вокруг судна либо намотаться на винт, что является аварийной ситуацией из-за того, что судно обездвижено и не управляется за тысячи миль от берега. Речь идет не только об одном человеке, а о концентрации внимания, профессионализме и слаженной работы целого экипажа добывающего судна, который делает замет и выборку кошелька.

Чтобы представить сложность задачи по постановке (замету) и выборке кошелькового невода, необходимо знать его параметры: вес – около 30 тонн, площадь сетей составляет 22 тыс. квадратных метров, разовый вылов за один удачный замет в 2017 году на СТР «Калиновка» под руководством Сергея Антоновна составил 282 тонны иваси.

Учитывая, что вес кошелькового невода, наполненного живой подвижной рыбой – более 300 тонн и процесс происходит в открытом океане, за тысячи миль от берега, где в случае аварии сложно быстро получить помощь, можно представить колоссальный уровень ответственности, которую на себя взял награжденный. Если потерять, запутать или запутаться в этом огромном орудии лова, то помимо огромных материальных потерь для компании, сорванного рейса (кошельковый невод на судне один, больше не поместится, а ремонтировать его в море на судне невозможно), рейс для экипажа закончится, а это, в свою очередь, – риски потери заработка для экипажа. Подобные факторы неизбежно проявляются в огромном психологическом давлении со стороны членов экипажа на того, кто взял на себя такую огромную ответственность – восстанавливать забытый промысел.

На начальном этапе организации кошелькового промысла Сергей Антонов - один из немногих на Дальнем Востоке, кто обладал опытом и навыками использования кошелькового невода. Среди членов экипажа мало кто верил в успех этой инициативы, и Сергей Антонов испытывал значительное психологическое воздействие со стороны членов экипажа, которое он вынужден был преодолевать. Благодаря Антонову на стол россиян вернулась рыба иваси.

Накануне Владимир Путин вручил в Кремле медали пятерым россиянам, которые удостоены звания Героя Труда; кроме Антонова это артист Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Василий Лановой, поэт, писатель, председатель правления Адыгейского регионального отделения Союза писателей России Исхак Машбашев, дежурный по сортировочной горке железнодорожной станции Инская в Новосибирской области Ольга Бочкарева, советник гендиректора (до июня 2018 года – генеральный директор) завода «Красное Сормово» Николай Жарков.