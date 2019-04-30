Рыба иваси принесла жителю Приморья звание Героя Труда

Взгляд
30 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 16:54  |  vz.ru
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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

Не исключено, что Зеленский тоже в итоге «соблазнится» российским паспортом – жизнь в России сытнееФото: «Студия Квартал 95»
«Украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство». Такие фантастические картины рисуют политологи, комментирующие заочный спор, вспыхнувший между лидерами России и Украины по поводу раздачи паспортов своих стран соседям. Кто стал победителем в этой политической риторике и реальна ли подобная паспортная коллизия? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя

Сенатор Лугар был достойным сыном своего народа – но России он вряд ли принес такую же пользуФото: SERGEI CHUZAVKOV/AP/ТАСС
В минувшие выходные на 88-м году жизни скончался Ричард Лугар – американский политик-республиканец, более известный как соавтор программы по уничтожению советского ядерного оружия (программа Нанна – Лугара). Соединенные Штаты крайне ценили этого политика, и было за что. Однако для России его фигура имеет совсем другое значение. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Призрак белой дамы в казенном доме бродит по Европе

Ольга Андреева, Журналист
Слава магов опирается уже не на мастерство приворотов, а на точные рекомендации по стратегическому планированию жизни и бизнеса. Тактические меры по превентивному выцарапыванию глаз сменились мировоззренческими откровениями. Подробности...
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Новый Китай меняет тактику

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если у Китая все получится, то в мире образуется два сравнимых по силе и возможностям лагеря. Оба они будут действовать в рамках рыночной экономики и давать своим малым и средним участникам широкие возможности. Подробности...
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Байден только кажется непобедимым

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о своем вступлении в президентскую гонку. Выдвижение политического тяжеловеса станет проверкой на прочность и Демократической партии, и двухпартийной системы США в целом. Подробности...
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            Рыба иваси принесла жителю Приморья звание Героя Труда

            30 апреля 2019, 16:51

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Руководитель направления промвооружения и такелажа группы компаний «Доброфлот» Сергей Антонов был удостоен звания Герой Труда за то, что ему удалось возобновить промысел сардины иваси на Дальнем Востоке спустя 20 лет.

            В 90-е годы эта рыба ушла из акватории российского Дальнего Востока. Причиной ученые назвали тогда изменения в направлении подводных течений и особенности циклов миграции. После двадцатилетнего отсутствия значительная биомасса сардины тихоокеанской, более известной как «сельдь иваси», вернулась к российским берегам. Благодаря Сергею Антонову у команды группы компаний «Доброфлот» получилось первыми наладить промысел этой рыбы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

            Результативный экспериментальный промысел, пример технических и промысловых решений и первые реальные выловы промышленных объемов сардины, организованные непосредственно Сергеем Антоновым, убедили рыбаков Дальнего Востока, что этот промысел перспективен.

            Будучи руководителем берегового подразделения 65-летний Сергей Антонов каждый год на три месяца уходит за тысячи миль в море с экипажами добывающих судов и обучал команды кошельковому промыслу. Последние два десятка лет на Дальнем Востоке рыбаки не используют кошельковый невод, и этот вид промысла был практически утрачен после исчезновения иваси у наших берегов.

            Кошельковый невод – дорогое и сложное орудие промысла, требующее от экипажей рыбаков в море не только знаний, опыта и навыков, но главное – значительных физических и организационных усилий, слаженности работы всей палубной команды рыболовного судна. Преимущество промысла кошельковым неводом в том, что рыба до момента ее изъятия из среды обитания находится, как в аквариуме в живом виде. Именно эта особенность лова позволяет сохранить потребительские качества продукции из иваси. Та же рыба, которая вылавливается тралом, подвергается значительному механическому воздействию – сдавливанию в траловом мешке при выборке на борт судна, что для сохранения потребительских качеств жирной иваси неприемлемо. В других районах промысла Тихого океана, где ловится сардина тихоокеанская, она не отличается такой жирностью, как в холодных морях, но даже там, на юге, траловый промысел практически не используется.

            В Советском Союзе, когда сардина стала популярным деликатесом, для ее обработки использовали плавзаводы, которые обрабатывали иваси непосредственно рядом с кошельковым неводом, принимая ее на борт живой. Именно такое сочетание двух сложных технологических и производственных процессов – вылов кошельковым неводом и переработка иваси в море на плавбазе «Всеволод Сибирцев» – позволяет продукции под брендом «Доброфлот» донести до потребителя тот вкус иваси, который так ценили в прошлом. 

            Сергей Антонов восстановил кошельковый метод по старым чертежам, модернизовал и организовал изготовление, которое только по себестоимости стоит около 40 млн рублей и весит около 30 тонн. Потерять это оборудование можно из-за небольшой ошибки, неорганизованности или невнимательности экипажа. В сложных случаях кошельковый невод может запутаться вокруг судна либо намотаться на винт, что является аварийной ситуацией из-за того, что судно обездвижено и не управляется за тысячи миль от берега. Речь идет не только об одном человеке, а о концентрации внимания, профессионализме и слаженной работы целого экипажа добывающего судна, который делает замет и выборку кошелька.

            Чтобы представить сложность задачи по постановке (замету) и выборке кошелькового невода, необходимо знать его параметры: вес – около 30 тонн, площадь сетей составляет 22 тыс. квадратных метров, разовый вылов за один удачный замет в 2017 году на СТР «Калиновка» под руководством Сергея Антоновна составил 282 тонны иваси.

            Учитывая, что вес кошелькового невода, наполненного живой подвижной рыбой – более 300 тонн и процесс происходит в открытом океане, за тысячи миль от берега, где в случае аварии сложно быстро получить помощь, можно представить колоссальный уровень ответственности, которую на себя взял награжденный. Если потерять, запутать или запутаться в этом огромном орудии лова, то помимо огромных материальных потерь для компании, сорванного рейса (кошельковый невод на судне один, больше не поместится, а ремонтировать его в море на судне невозможно), рейс для экипажа закончится, а это, в свою очередь, – риски потери заработка для экипажа. Подобные факторы неизбежно проявляются в огромном психологическом давлении со стороны членов экипажа на того, кто взял на себя такую огромную ответственность – восстанавливать забытый промысел.

            На начальном этапе организации кошелькового промысла Сергей Антонов - один из немногих на Дальнем Востоке, кто обладал опытом и навыками использования кошелькового невода. Среди членов экипажа мало кто верил в успех этой инициативы, и Сергей Антонов испытывал значительное психологическое воздействие со стороны членов экипажа, которое он вынужден был преодолевать. Благодаря Антонову на стол россиян вернулась рыба иваси.

            Накануне Владимир Путин вручил в Кремле медали пятерым россиянам, которые удостоены звания Героя Труда; кроме Антонова это артист Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Василий Лановой, поэт, писатель, председатель правления Адыгейского регионального отделения Союза писателей России Исхак Машбашев, дежурный по сортировочной горке железнодорожной станции Инская в Новосибирской области Ольга Бочкарева, советник гендиректора (до июня 2018 года – генеральный директор) завода «Красное Сормово» Николай Жарков.


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