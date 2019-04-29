Путин наградил Героев Труда

Президент Владимир Путин вручил в Кремле медали пятерым россиянам, которые получили звание Героя Труда; среди них артист Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Василий Лановой.

Кроме Ланового звания удостоились поэт, писатель, председатель правления Адыгейского регионального отделения Союза писателей России Исхак Машбашев, руководитель направления промвооружения и такелажа «Южморрыбфлота» Сергей Антонов (Приморской край), дежурный по сортировочной горке железнодорожной станции Инская в Новосибирской области Ольга Бочкарева, советник гендиректора (до июня 2018 года – генеральный директор) завода «Красное Сормово» Николай Жарков, передает ТАСС.

Герой Труда Василий Лановой широко известен публике в качестве киноактера. Он дебютировал на экранах в роли старшеклассника Валентина Листовского в фильме Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости» (1954). Наиболее известен по ролям Павла Корчагина в фильме «Как закалялась сталь», Артура Грея в мелодраме «Алые паруса», Анатоля Курагина в «Войне и мире», Алексея Вронского в «Анне Карениной», Ивана Вараввы в «Офицерах» и т. д.

Удостоенный звания Героя Труда адыгейский поэт и писатель Машбашев печатается с 1949 года, он автор более 60 книг и многих песен. Его произведения переведены на многие языки мира. Он лауреат госпремий СССР и Республики Адыгея в области литературы, а также литературных премий им. М. Горького и М. Шолохова. Ему принадлежит авторство слов гимна Республики Адыгея. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени, орденом Дружбы народов, золотой медалью «Борцу за мир», медалью «Слава Адыгеи», а также наградами Абхазии и Дагестана. Является сопредседателем правления Союза писателей России.

Перевел на адыгский язык множество литературных произведений. Среди них «Слово о полку Игореве», стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, А. Блока, С. Есенина и В. Маяковского, а также перевод смыслов Корана. По мотивам его романа «Раскаты далекого грома» поставлена национальная опера композитором Асланом Нехаем.

Сергей Антонов почти 40 лет посвятил работе в рыбной отрасли на Дальнем Востоке. Последние 12 лет на «Южморрыбфлоте» он отвечает за разработку, модернизацию, производство и обеспечение судов промвооружением и такелажем.

Экс-гендиректор завода «Красное Сормово» Николай Жарков – один из ведущих специалистов-кораблестроителей, который внес значительный вклад в обеспечение обороноспособности страны и развитие судостроения. Под его руководством создаются новейшие образцы торпедно-ракетного вооружения и подъемно-мачтовых устройств четвертого и пятого поколений, которые используются при создании многоцелевых и стратегических подводных лодок проектов «Ясень» и «Борей».

Сотрудница станции Инская Ольга Бочкарева более 35 лет работала на железной дороге Новосибирской области. Более 25 лет она возглавляет бригаду одного из крупнейших горочных комплексов железнодорожной сети. Бочкарева достигла значительных успехов в освоении передового опыта и внедрении новаторских технологий в своей работе.

«Вся великая история России наполнена достижениями ее сыновей и дочерей – трудолюбивых, упорных, решительных, неутомимых. Эту славную летопись продолжают наши современники – такие люди, как вы. И сегодня мы чествуем героев, которые добились ярких, замечательных свершений», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент назвал всех награждаемых выдающимися личностями, которые преданно служат России и делу своей жизни.

«С глубокой древности наши предки ценили таких людей, относились к ним с уважением, воспевали честный, созидательный труд. Эти традиции, устои – в нашем общенациональном характере», – убежден Путин.

Звание «Герой Труда России» было установлено в марте 2013 года. Оно присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.

Церемония вручения звезд Героя Труда приурочена к отмечаемому в России 1 мая Празднику весны и труда.

26 апреля сообщалось, что Василий Лановой и еще четыре человека удостоены звания Героя Труда Российской Федерации.