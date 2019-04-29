Путин наградил Героев Труда

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29 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 16:21  |  vz.ru
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Как иностранные инвесторы вредят и помогают России

Крымские виноделы рискуют остаться без бутылок из-за иностранцевФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Иностранные санкции против Крыма стали применять даже отечественные компании, владельцами которых являются западные бизнесмены. Это внезапно обнаружили крымские производители вина, однако проблема может оказаться гораздо шире. Россия получает прибыль или убытки, когда отечественный бизнес приобретают иностранцы? Ответ на этот вопрос крайне противоречив. Подробности...
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Чем для России опасно сокращение военных расходов

Россия выпала из пятерки стран-лидеров с наибольшими военными расходамиФото: Виталий Невар/ТАСС
Россия вылетела из первой пятерки стран по расходам на военные нужды, следует из свежего доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ). В то время как глобальные траты на оружие ежегодно бьют рекорды, российский оборонный бюджет третий год подряд сокращается. Успела ли Россия качественно перевооружить армию? Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

Зеленский оказался еще большим демагогом, чем ПорошенкоФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«Зеленский представляет для нас куда большую угрозу, чем Порошенко. Он еще не стал президентом, но уже бьет по отношениям между нашими странами». Такими словами находящиеся в России украинские политэмигранты комментируют гневную реакцию Владимира Зеленского на намерение России упростить выдачу гражданства для всех граждан Украины. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Детский «Голос» как урок элитам

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...
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Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина

Владимир Добрынин, журналист
Украинские власти осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Но претензии о разбазаривании человеческого капитала Украина может предъявить куче стран мира, прежде всего – самой себе. Подробности...
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Русский паспорт все равно лучше

Дмитрий Ольшанский, публицист
Россия – заметно более благополучная страна, чем некоторые ее соседи: своим простым рублем пережмет механически скопированную из двадцатого века «свободу», которую больше не хотят оплачивать ни американцы, ни европейцы. Подробности...
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            Путин наградил Героев Труда

            29 апреля 2019, 14:51

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Президент Владимир Путин вручил в Кремле медали пятерым россиянам, которые получили звание Героя Труда; среди них артист Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Василий Лановой.

            Кроме Ланового звания удостоились поэт, писатель, председатель правления Адыгейского регионального отделения Союза писателей России Исхак Машбашев, руководитель направления промвооружения и такелажа «Южморрыбфлота» Сергей Антонов (Приморской край), дежурный по сортировочной горке железнодорожной станции Инская в Новосибирской области Ольга Бочкарева, советник гендиректора (до июня 2018 года – генеральный директор) завода «Красное Сормово» Николай Жарков, передает ТАСС.

            Герой Труда Василий Лановой широко известен публике в качестве киноактера. Он дебютировал на экранах в роли старшеклассника Валентина Листовского в фильме Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости» (1954). Наиболее известен по ролям Павла Корчагина в фильме «Как закалялась сталь», Артура Грея в мелодраме «Алые паруса», Анатоля Курагина в «Войне и мире», Алексея Вронского в «Анне Карениной», Ивана Вараввы в «Офицерах» и т. д.

            Удостоенный звания Героя Труда адыгейский поэт и писатель Машбашев печатается с 1949 года, он автор более 60 книг и многих песен. Его произведения переведены на многие языки мира. Он лауреат госпремий СССР и Республики Адыгея в области литературы, а также литературных премий им. М. Горького и М. Шолохова. Ему принадлежит авторство слов гимна Республики Адыгея. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени, орденом Дружбы народов, золотой медалью «Борцу за мир», медалью «Слава Адыгеи», а также наградами Абхазии и Дагестана. Является сопредседателем правления Союза писателей России.

            Перевел на адыгский язык множество литературных произведений. Среди них «Слово о полку Игореве», стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, А. Блока, С. Есенина и В. Маяковского, а также перевод смыслов Корана. По мотивам его романа «Раскаты далекого грома» поставлена национальная опера композитором Асланом Нехаем.

            Сергей Антонов почти 40 лет посвятил работе в рыбной отрасли на Дальнем Востоке. Последние 12 лет на «Южморрыбфлоте» он отвечает за разработку, модернизацию, производство и обеспечение судов промвооружением и такелажем.

            Экс-гендиректор завода «Красное Сормово» Николай Жарков – один из ведущих специалистов-кораблестроителей, который внес значительный вклад в обеспечение обороноспособности страны и развитие судостроения. Под его руководством создаются новейшие образцы торпедно-ракетного вооружения и подъемно-мачтовых устройств четвертого и пятого поколений, которые используются при создании многоцелевых и стратегических подводных лодок проектов «Ясень» и «Борей».

            Сотрудница станции Инская Ольга Бочкарева более 35 лет работала на железной дороге Новосибирской области. Более 25 лет она возглавляет бригаду одного из крупнейших горочных комплексов железнодорожной сети. Бочкарева достигла значительных успехов в освоении передового опыта и внедрении новаторских технологий в своей работе.

            «Вся великая история России наполнена достижениями ее сыновей и дочерей – трудолюбивых, упорных, решительных, неутомимых. Эту славную летопись продолжают наши современники – такие люди, как вы. И сегодня мы чествуем героев, которые добились ярких, замечательных свершений», – передает слова Путина РИА «Новости».

            Президент назвал всех награждаемых выдающимися личностями, которые преданно служат России и делу своей жизни.

            «С глубокой древности наши предки ценили таких людей, относились к ним с уважением, воспевали честный, созидательный труд. Эти традиции, устои – в нашем общенациональном характере», – убежден Путин.

            Звание «Герой Труда России» было установлено в марте 2013 года. Оно присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.

            Церемония вручения звезд Героя Труда приурочена к отмечаемому в России 1 мая Празднику весны и труда.

            26 апреля сообщалось, что Василий Лановой и еще четыре человека удостоены звания Героя Труда Российской Федерации.


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