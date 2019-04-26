Путин удостоил Василия Ланового звания Героя Труда

Советский и российский актер театра и кино Василий Лановой удостоен звания Героя Труда Российской Федерации, сообщила пресс-служба Кремля.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Как следует из документа на сайте Кремля, это высокое звание присвоено Лановому «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Кроме Ланового звание также присвоили Сергею Антонову - руководителю направления промышленного вооружения «Южморрыбфлота» из Приморья, а также дежурному по сортировочной горке железнодорожной станции в Новосибирской области Ольге Бочкаревой.

Также звания удостоились писатель и глава правления Адыгейского регионального отделения Союза писателей России Исхак Машбаш и советник гендиректора завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде Николай Жарков.