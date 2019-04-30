Представители Берлускони опровергли его госпитализацию

Представители партии бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» заявили, что сведения об экстренной госпитализации политика не соответствуют действительности.

«Сильвио Берлускони поехал в больницу «Сан-Рафаэле» для получения медицинской помощи в связи с острым приступом боли в поясничной области (почечной колики). Как только все процедуры будут завершены, он намерен участвовать в мероприятии по представлению кандидатов от «Вперед, Италия» в Европарламент», – сообщил источник в окружении политика, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что Берлускони якобы был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Летом 2016 года экс-премьеру в ходе операции на открытом сердце был заменен аортальный клапан. В январе текущего года он объявил о намерении участвовать в выборах в Европарламент.