Получивший президентский грант молодой ученый готовит революцию в очистке воды

«Мне приятно, что экспертов устроила моя работа, благодарен, что поддержали. Теперь приступаем к выполнению исследований», – заявил газете ВЗГЛЯД ученый Ильнур Мадышев, комментируя получение президентского гранта в размере 1,2 млн рублей на создание устройства экологической очистки воды для ТЭЦ и АЭС.

«Президентским грантом награждаются лучшие научные работы по всей России, а средства на исследования выделяются из специального фонда. Я не один такой уникальный, кроме моего проекта были отмечены порядка 400-500 работ. Ранее уже я дважды получал президентские гранты – в 2016 и 2018 годах, но тогда – как соисполнитель проекта. В качестве непосредственного руководителя проекта побеждаю в конкурсе впервые. Мне приятно, что экспертов устроила моя работа, благодарен, что поддержали – теперь приступаем к выполнению исследований», – рассказал газете ВЗГЛЯД доцент и преподаватель Нижнекамского химико-технологического института Ильнур Мадышев.

Говоря о своем проекте он отметил, что в промышленности есть аппараты, которые служат для охлаждения воды – они называются градирни. Их используют и на ТЭЦ, и на АЭС, в химической и нефтехимической промышленности.

«При этом существует проблема – для очистки воды от микроорганизмов в градирнях используются реагенты, которые загрязняют воду и стоят недешево. Мы же предлагаем от них отказаться. Процесс очистки будет осуществляться без химикатов при помощи нашего устройства», – пояснил ученый.

По словам Мадышева, в России аналогов проекта не существует, а в Европе это направление активно разрабатывается, однако там предлагается к использованию принципиально иная схема.

Он отметил, что часть выделенных средств пойдет на оплату труда сотрудников проекта, часть – на закупку необходимого оборудования. В ходе исследований будет создан экспериментальный образец, после чего команда Ильнура Мадышева подготовит рекомендации по проектированию своего детища.

Напомним, президентские гранты для государственной поддержки молодых ученых выделяются для финансирования расходов на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, а также для материальной поддержки российских ученых – кандидатов и докторов наук, и членов коллективов ведущих научных школ страны.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля объединенный экспертный совет дал официальный старт независимой экспертизе проектов, представленных на первый конкурс президентских грантов 2019 года, где будут участвовать 8 тыс. 251 проект. Эта работа будет идти два месяца, победители конкурса должны быть названы не позднее 1 июня.