Россия отправила в Китай новые ракеты для С-400

Несколько десятков новых ракет к ЗРК С-400 «Триумф» в начале апреля были отправлены морским транспортом из России в Китай для замены боеприпасов, поврежденных в 2017 году во время шторма в проливе Ла-Манш, сообщил военно-дипломатический источник.

В Рособоронэкспорте не стали комментировать предоставленную источником информацию, передает ТАСС.

Напомним, отправленные в Китай ракеты для С-400 были уничтожены после шторма.

В апреле стало известно, что в России изготовили для Китая второй полковой комплект систем С-400, поставка которого, как ожидается, начнется в конце июля.

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